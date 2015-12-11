Команда нижнетагильских полицейских стала бронзовым призером турнира по шахматам (ФОТО)
В шахматно-шашечном центре города Нижнего Тагила состоялся турнир по быстрым шахматам. Он стал заключительным в этом году в зачете спартакиады Нижнетагильской городской организации «Динамо».
Турнир прошел в пять этапов по сокращенной до 10 минут «Швейцарской системе». Данный способ организации интеллектуальных спортивных соревнований уникален тем, что партии проводятся без выбывания игроков. Это позволяет принимать в них участие неограниченному числу шахматистов и определять победителя при небольшом количестве проводимых туров. При такой организации каждый игрок должен провести не менее одной партии с каждым из участников. По сумме набранных очков определяют победителя.
Третье место заняла команда Нижнетагильского отдела вневедомственной охраны МВД России по Свердловской области. Вторыми стала команда 2 – го отряда федеральной противопожарной службы. В упорной борьбе сильнейшими стали шахматисты 2 – го отряда МЧС.
Как отметил заместитель председателя Нижнетагильской городской организации «Динамо» Сергей Бобров, такие турниры по шахматам, где участвуют не только заслуженные мастера шахмат, но интеллектуалы динамовской элиты, поднимают авторитет не только полиции, но и в целом всех правоохранительных органов.
Ведь шахматы – это спорт, наука и искусство добавил Сергей Михайлович.