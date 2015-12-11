Команда нижнетагильских полицейских стала бронзовым призером турнира по шахматам (ФОТО)

Турнир прошел в пять этапов по сокращенной до 10 минут «Швейцарской системе». Данный способ организации интеллектуальных спортивных соревнований уникален тем, что партии проводятся без выбывания игроков. Это позволяет принимать в них участие неограниченному числу шахматистов и определять победителя при небольшом количестве проводимых туров. При такой организации каждый игрок должен провести не менее одной партии с каждым из участников. По сумме набранных очков определяют победителя.