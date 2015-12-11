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Проститься с подростками, погибшими в пожаре в бане, пришло более тысячи горожан (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проститься с подростками, погибшими в пожаре в бане, пришло более тысячи горожан (ВИДЕО)

11 декабря 2015, 13:25ОбществоMaurice
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