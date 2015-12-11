Проститься с подростками, погибшими в пожаре в бане, пришло более тысячи горожан (ВИДЕО)

Троих ребят из этой компании похоронили рядом, еще двоих — отдельно, недалеко от могил родственников. Почтить память погибших и выразить соболезнования их родственникам пришли больше тысячи горожан. Многие специально ради этого отпросились с работы. Также попрощаться с погибшими пришли едва ли не все школьники Лянтора.

Я только одного знал — это Саша. Помню, как познакомились с ним. В футбол играли, он подошел со своими друзьями. Мне стало с ним интересно. Я начал с ним дружить. Часто, когда виделись с ним, здоровались. А в я последний раз я его увидел и почему-то не подошел, не поздоровался. Жалею рассказал Денис.

Кристина была нормальная девочка, хорошая. Веселая всегда ходила. Вот в субботу в последний раз ее видели. Перед этим еще она руку ломала, ее так и опознали. Говорили про нее, что девочку с гипсом нашли. Сразу про нее подумали. Мы с ней вообще летом все время гуляли. А без нее как-то будет плохо. В школе фотографии поставили. Плакала вся школа почти что рассказал Курбан.