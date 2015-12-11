Проститься с подростками, погибшими в пожаре в бане, пришло более тысячи горожан (ВИДЕО)
Накануне Лянтор простился с пятью подростками, погибшими в субботу во время пожара в дачном кооперативе «Феникс». Церемония прощания началась в полдень в доме молодежи «Строитель», отпевание прошло в храме Покрова пресвятой Богородицы, похороны — на городском кладбище.
Троих ребят из этой компании похоронили рядом, еще двоих — отдельно, недалеко от могил родственников. Почтить память погибших и выразить соболезнования их родственникам пришли больше тысячи горожан. Многие специально ради этого отпросились с работы. Также попрощаться с погибшими пришли едва ли не все школьники Лянтора.
Я только одного знал — это Саша. Помню, как познакомились с ним. В футбол играли, он подошел со своими друзьями. Мне стало с ним интересно. Я начал с ним дружить. Часто, когда виделись с ним, здоровались. А в я последний раз я его увидел и почему-то не подошел, не поздоровался. Жалею рассказал Денис.
Кристина была нормальная девочка, хорошая. Веселая всегда ходила. Вот в субботу в последний раз ее видели. Перед этим еще она руку ломала, ее так и опознали. Говорили про нее, что девочку с гипсом нашли. Сразу про нее подумали. Мы с ней вообще летом все время гуляли. А без нее как-то будет плохо. В школе фотографии поставили. Плакала вся школа почти что рассказал Курбан.
Накануне в Лянторе похоронили пятерых подростков. Родители еще одного ребенка приняли решение об организации похорон в Тюмени. Тела 2 погибших пока не опознаны, они остаются в сургутском морге. Родственники и правоохранительные органы ждут результатов экспертизы ДНК, которые станут известны, ориентировочно, в пятницу. Напомним, в субботу вечером жертвами пожара в дачном кооперативе «Феникс» в Лянторе стали 8 подростков. 4 девочки и 4 мальчика возрастом от 13 до 17 лет отмечали день рождения в бане. По предварительной версии, погибли они от отравления угарным газом.