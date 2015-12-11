Tele2 разыграет смартфон LG Max на вечеринке в клубе Inji

Также в эту ночь можно выиграть смартфон LG Max от Tele2.

Для участия в розыгрыше смартфона вступайте в группу Inji в ВКонтакте, делайте репост о розыгрыше оператора с этой страницы группы в ВКонтакте, приходите на вечеринку в Inji.

Итоги конкурса будут подведены 13 декабря, ровно в половине второго ночи, с помощью генератора случайных репостов и будут тут же опубликованы в официальной группе оператора «ВКонтакте». Приз можно будет получить в Inji.