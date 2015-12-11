Tele2 разыграет смартфон LG Max на вечеринке в клубе Inji
11 декабря 2015, 16:20ОбществоВиктория Манойленко
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Хочешь отлично провести время и выиграть подарок к Новому году? 12 декабря Tele2 приглашает на предновогоднюю вечеринку в один из самых популярных клубов города – Inji. Настроение создает специальный гость DJ Feel, (входит в ТОР-100 диджеев мира по версии DJ MAG, №1 в России по версии Music Box 2013).
Также в эту ночь можно выиграть смартфон LG Max от Tele2.
Для участия в розыгрыше смартфона вступайте в группу Inji в ВКонтакте, делайте репост о розыгрыше оператора с этой страницы группы в ВКонтакте, приходите на вечеринку в Inji.
Итоги конкурса будут подведены 13 декабря, ровно в половине второго ночи, с помощью генератора случайных репостов и будут тут же опубликованы в официальной группе оператора «ВКонтакте». Приз можно будет получить в Inji.
Адрес клуба: Восточная, 18. Начало в 22.00, резерв по телефону +7 (3435) 46-88-77.
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