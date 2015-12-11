В Екатеринбурге демонтировали 96 незаконных рекламных конструкций
11 декабря 2015, 14:25ОбществоMaurice
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В Екатеринбурге в ноябре 2015 года специалисты МБУ «Городская реклама» проверили 122 рекламные конструкции.
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Как сообщает пресс-служба администрации города, было установлено, что 28 из них размещены самовольно. Таким образом, с учетом прошлых рейдов за ноябрь текущего года было демонтировано 96 объектов.
Всего с начала 2015 года специалисты проверили 5 тыс. 495 рекламных конструкций различного вида и формата. По итогам проверок демонтировано 1 тыс. 445 самовольно размещенных объектов.
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