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В Екатеринбурге демонтировали 96 незаконных рекламных конструкций
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге демонтировали 96 незаконных рекламных конструкций

11 декабря 2015, 14:25ОбществоMaurice
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