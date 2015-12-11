В канун Дня Конституции школьникам Ленинского района торжественно вручили паспорта граждан РФ (ФОТО)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, который отмечается 12 декабря, состоялось в отделе ЗАГС Ленинского района. На него были приглашены ветераны, учащиеся, учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений Ленинского района, родители.
В торжественной обстановке 28 учащихся из 11 общеобразовательных школ района, достигших возраста 14 лет, получили свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации.
С приветственными словами выступили начальник отдела организационно-массовой работы администрации Ленинского района Елена Мыкольникова, председатель Совета ветеранов Ленинского района Анатолий Комаров, председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Лариса Демьянова.
Школьники познакомились с Конституцией Российской Федерации - основным законом государства, с историей развития паспортной системы в России, основными правами и обязанностями граждан. Вместе с паспортом на память ребята получили буклет «Из истории Российского паспорта».
Учащийся школы №1 выступил с патриотичной песней о Родине. А закончилось торжественное мероприятие принятием клятвы молодого гражданина РФ.