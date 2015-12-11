В Тагиле всё спокойно, а Екатеринбург лишился крупного сообщества в социальной сети
11 декабря 2015, 12:35ОбществоДенис Таратонов
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В социальной сети «В Контакте» заблокировали популярное сообщество Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня пришло сообщение из столицы нашей области, там жители Екатеринбурга не могут зайти в группу «Типичный Екатеринбург». Их встречает сообщение, что группа заблокирована за торговлю спиртным.
Создатель группы Александр Вебер уверен, что это какая-то ошибка и пытается разобраться в происходящем. Развития ситуации ожидают 300 тысяч подписчиков группы.
Нечто похожее случалось и в Нижнем Тагиле. Тогда три года назад из-за конкуренции была закрыта ставшая популярной группа «Типичный тагильчанин».
Сейчас тагильчане всегда могут узнать последние новости и поделиться комментариями в группе городского портала TagilCity.ru. Здесь же можно поделиться актуальной новостью и фотографиями Нижнего Тагила.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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