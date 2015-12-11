В Тагиле всё спокойно, а Екатеринбург лишился крупного сообщества в социальной сети

Сегодня пришло сообщение из столицы нашей области, там жители Екатеринбурга не могут зайти в группу «Типичный Екатеринбург». Их встречает сообщение, что группа заблокирована за торговлю спиртным.

Создатель группы Александр Вебер уверен, что это какая-то ошибка и пытается разобраться в происходящем. Развития ситуации ожидают 300 тысяч подписчиков группы.

Нечто похожее случалось и в Нижнем Тагиле. Тогда три года назад из-за конкуренции была закрыта ставшая популярной группа «Типичный тагильчанин».

Сейчас тагильчане всегда могут узнать последние новости и поделиться комментариями в группе городского портала TagilCity.ru. Здесь же можно поделиться актуальной новостью и фотографиями Нижнего Тагила.