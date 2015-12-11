Вчера в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели совместную акцию с юными инспекторами дорожного движения (ФОТО)

Известно, что Дзержинский район лидирует по количеству ДТП с пешеходами. Именно поэтому целью акции стало привитие и детям, и взрослым основ безопасного поведения на дороге.

Дети разговаривали с пешеходами о том, как правильно нужно переходить проезжую часть. Выяснилось, что все знают, что переходить дорогу нужно там, где есть пешеходный переход или светофор. Жаль, что не все соблюдают эти простые правила. Подчас это имеет очень серьёзные последствия для пешеходов.

Для некоторых родителей стало сюрпризом, что детей, которых родители перевозят на санках или снегокатах, при переходе через дорогу нужно либо нести на руках, либо крепко держать за руку.

Не обделили своим инспекторы и водителей автомобилей. Им напомнили о том, что перед пешеходным переходом необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными. Порой, именно из-за невнимательности или спешки водителей на неконтролируемых пешеходных переходах происходят трагедии, подобной летней, когда «Мерседес» сбил женщину с ребёнком.

Прохожим же дети напоминали о необходимости иметь на одежде светоотражающие элементы, для того, чтобы быть заметными для водителей в тёмное время суток. Самым маленьким прохожим светоотражающие полоски были подарены.

TagilCity.ru напоминает о том, что с начала 2015 года в Нижнем Тагиле произошло 44 наезда на пешеходов, в результате которых три пешехода погибли. Берегите своё здоровье и нервы близких! Соблюдайте правила дорожного движения!

Фото: отдел пропаганды ГИБДД