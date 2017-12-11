Дорожники Нижнего Тагила получили предписания из-за неудовлетворительной уборки улиц

На совещании обсуждались вопросы ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Нижний Тагил в конце минувшей недели.



Как отметил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, дорожникам не хватило сил и средств на проведение качественной уборки снега.



Начальник ведомства Владимир Юрченко согласился с общественником и неудовлетворительно оценил произведенную работу. Директор Службы заказчика городского хозяйства получил поручение составить акты о неудовлетворительном содержании городских улиц и выдать предписания дорожникам об устранении замечаний.



К концу недели МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис» должны закончить работы, рассказали в пресс-службе ОД «Тагил без ям».