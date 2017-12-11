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Новости Нижнего Тагила

Дорожники Нижнего Тагила получили предписания из-за неудовлетворительной уборки улиц

11 декабря 2017, 21:24Добавить новость
авто,безопасность,город,дорога,нарушение,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,транспорт,снег
В Нижнем Тагиле у начальника управления городским хозяйством на штабе дорожники получили предписания об устранении неудовлетворительного содержания дорог.

На совещании обсуждались вопросы ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Нижний Тагил в конце минувшей недели.

Как отметил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, дорожникам не хватило сил и средств на проведение качественной уборки снега.

Начальник ведомства Владимир Юрченко согласился с общественником и неудовлетворительно оценил произведенную работу. Директор Службы заказчика городского хозяйства получил поручение составить акты о неудовлетворительном содержании городских улиц и выдать предписания дорожникам об устранении замечаний.

К концу недели МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис» должны закончить работы, рассказали в пресс-службе ОД «Тагил без ям».

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