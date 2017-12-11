Глава ГИБДД Свердловской области поручил задержать экс-консула Сейшел в Екатеринбурге

по требованию руководителя ГИБДД Юрия Дёмина

будет задержан

Согласно приказу, помимо задержания экс-консула Сейшел, с его автомобиля необходимо снять дипломатические номера. Поводом к таким мероприятиям стало то, что, освободившись от занимаемой должности, Вожагов по-прежнему якобы владеет авто марки Jaguar и двумя BMW с дипломатическими номерами.



Один из автомобилей был арестован за долг на сумму более 2,5 млн. рублей. Среди других задолженностей - 359 тысяч на содержание ребенка Вожагова. Еще деньги требуют банки, а также ЖКХ-компании.





Напомним, консул потерял свою должность в тот же день, когда производился арест его автомобиля. Мужчина лишился спецкарты и дипломатического иммунитета, передает Znak.com.