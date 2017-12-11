-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -10
вечер: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.28 - 0.01
EUR 69.64 - 0.29
Новости Нижнего Тагила

Глава ГИБДД Свердловской области поручил задержать экс-консула Сейшел в Екатеринбурге

11 декабря 2017, 08:30Добавить новость
банк,бизнес,ГИБДД,город,деньги,Екатеринбург,нарушение,полиция,прокуратура,Свердловская область,сейшельские острова,консулы
В Свердловской области по требованию руководителя ГИБДД Юрия Дёмина будет задержан экс-консул Сейшельских островов Игорь Вожагов. Соответствующее распоряжение было отдано начальникам территориальных органов региона.

Согласно приказу, помимо задержания экс-консула Сейшел, с его автомобиля необходимо снять дипломатические номера. Поводом к таким мероприятиям стало то, что, освободившись от занимаемой должности, Вожагов по-прежнему якобы владеет авто марки Jaguar и двумя BMW с дипломатическими номерами. 


Один из автомобилей был арестован за долг на сумму более 2,5 млн. рублей. Среди других задолженностей - 359 тысяч на содержание ребенка Вожагова. Еще деньги требуют банки, а также ЖКХ-компании.

Напомним, консул потерял свою должность в тот же день, когда производился арест его автомобиля. Мужчина лишился спецкарты и дипломатического иммунитета, передает Znak.com.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Пятеро екатеринбуржцев ограбили жителя Тюмени на 5 млн рублей
5 декабря, 08:00
0 2
Директор и адвокат из Екатеринбурга незаконно вывели более миллиарда рублей в офшоры
5 декабря, 10:00
0 2
Дважды сбитая женщина-пешеход умерла после ДТП в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 ноября, 09:40
0 7

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 196
Подписаться на новости