Иномарка Infiniti за 1,58 млн рублей изъята за чужие долги у жителя Нижнего Тагила

Автомобиль Infiniti FX35 был под управлением водителя по доверенности, когда его остановили сотрудники ГИБДД. По данным ГИБДД, автомобиль находился в розыске, потому на место были вызваны судебные приставы. Приставы изъяли автомобиль из-за долгов прежнего владельца, хотя автомобиль уже полгода принадлежит другому лицу. Нынешний собственник машины не имеет долгов и на момент изъятия находился дома на больничном.

В ходе разбирательства мы выяснили, что изъятие происходило по исполнительному листу. Люди подали в суд на человека, который владел ранее этим автомобилем. Мужчина - нынешний хозяин автомобиля - не имеет долгов. Когда полгода назад он покупал эту машину, по базе ГИБДД на ней не было обременения, -- поделился один из близких собственника автомобиля с журналистом TagilCity.ru.



Изъятие иномарки напомнило близким собственника бандитизм 90-ых годов.

Изъятие происходит как в 90-ые. Просто приезжают - отжимают машину. Затаскивают волоком на эвакуатор. Эвакуатор увозит автомобиль на платную стоянку в Дзержинском районе и, согласно акту, передаётся на ответственное хранение истцу, -- поделился собеседник с журналистами TagilCity.ru.



Собственник автомобиля, несмотря на болезненное состояние, направился на поиски автомобиля и обратился за помощью в правоохранительные органы:

Собственник написал жалобы в полицию, в следственный комитет. Сыщикам хватило 15 минут, чтобы понять, что действия приставов не соответствовали закону. Но это был вечер пятницы. Потому никаких действий предпринять не успели. Они сказали - «езжайте на стоянку, забирайте автомобиль». Поскольку и номера, и фамилия собственника в исполнительным листе указаны другие. Собственник с документами и ключами прибыл на стоянку, где, согласно документам, должен был храниться автомобиль, однако найти его там не удалось, -- сообщил собеседник редакции портала TagilCity.ru.



Хозяин автомобиля возмутился работой приставов Тагилстроевского района, поскольку у него изъяли автомобиль за чужие долги и, по его мнению, сделали это с большим количеством процессуальных нарушений:

Во-первых, исполнительный лист не на изъятие, а на запрет регистрационных действий, во-вторых, в листе указан другой собственник автомобиля, в-третьих, в документе указаны другие номера. На что они ответили, что, якобы, их начальник уточнил в ГИБДД, что должник всё ещё собственник автомобиля и приказал изымать, -- поделился представитель собственника автомобиля в разговоре с журналистами TagilCity.ru.



Согласно акту, копия которого имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru, хранитель (он же истец) не имеет права пользоваться или распоряжаться имуществом, переданном ему на ответственное хранение. Потому автомобиль должен был храниться на стоянке, указанной в акте.

Сокрытие же или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, гласит ст. 312 УК РФ. Об ознакомлении со статьей ответственный хранитель поставил в акте подпись.



По поводу пропажи автомобиля и допущенных при его аресте процессуальных нарушений собственник обратился во властные инстанции. Полиция проводит проверку.