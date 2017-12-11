-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -11
ночь: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Иномарка Infiniti за 1,58 млн рублей изъята за чужие долги у жителя Нижнего Тагила

11 декабря 2017, 17:20Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,приставы,судебные приставы,ФССП,машина,авто,транспорт,конфискация,арест,арест имущества,иномарка,Infiniti
Житель Нижнего Тагила остался без автомобиля, стоимость которого приставы оценили в 1 582 176 рублей. 8 декабря автомобиль Infiniti FX35 судебные приставы изъяли у водителя, управлявшего им по доверенности. Собственник машины не имеет долгов и предполагает, что приставы провели изъятие с рядом процессуальных нарушений. Местонахождение иномарки неизвестно до сих пор.

Автомобиль Infiniti FX35 был под управлением водителя по доверенности, когда его остановили сотрудники ГИБДД. По данным ГИБДД, автомобиль находился в розыске, потому на место были вызваны судебные приставы. Приставы изъяли автомобиль из-за долгов прежнего владельца, хотя автомобиль уже полгода принадлежит другому лицу. Нынешний собственник машины не имеет долгов и на момент изъятия находился дома на больничном. 

 

В ходе разбирательства мы выяснили, что изъятие происходило по исполнительному листу. Люди подали в суд на человека, который владел ранее этим автомобилем. Мужчина - нынешний хозяин автомобиля - не имеет долгов. Когда полгода назад он покупал эту машину, по базе ГИБДД на ней не было обременения, -- поделился один из близких собственника автомобиля с журналистом TagilCity.ru.


Изъятие иномарки напомнило близким собственника бандитизм 90-ых годов. 

 

Изъятие происходит как в 90-ые. Просто приезжают - отжимают машину. Затаскивают волоком на эвакуатор. Эвакуатор увозит автомобиль на платную стоянку в Дзержинском районе и, согласно акту, передаётся на ответственное хранение истцу, -- поделился собеседник с журналистами TagilCity.ru. 


Собственник автомобиля, несмотря на болезненное состояние, направился на поиски автомобиля и обратился за помощью в правоохранительные органы:

 

Собственник написал жалобы в полицию, в следственный комитет. Сыщикам хватило 15 минут, чтобы понять, что действия приставов не соответствовали закону. Но это был вечер пятницы. Потому никаких действий предпринять не успели. Они сказали - «езжайте на стоянку, забирайте автомобиль». Поскольку и номера, и фамилия собственника в исполнительным листе указаны другие. Собственник с документами и ключами прибыл на стоянку, где, согласно документам, должен был храниться автомобиль, однако найти его там не удалось, -- сообщил собеседник редакции портала TagilCity.ru.


Хозяин автомобиля возмутился работой приставов Тагилстроевского района, поскольку у него изъяли автомобиль за чужие долги и, по его мнению, сделали это с большим количеством процессуальных нарушений:

 

Во-первых, исполнительный лист не на изъятие, а на запрет регистрационных действий, во-вторых, в листе указан другой собственник автомобиля, в-третьих, в документе указаны другие номера. На что они ответили, что, якобы, их начальник уточнил в ГИБДД, что должник всё ещё собственник автомобиля и приказал изымать, -- поделился представитель собственника автомобиля в разговоре с журналистами TagilCity.ru. 


Согласно акту, копия которого имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru, хранитель (он же истец) не имеет права пользоваться или распоряжаться имуществом, переданном ему на ответственное хранение. Потому автомобиль должен был храниться на стоянке, указанной в акте. 

 

Сокрытие же или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, гласит ст. 312 УК РФ. Об ознакомлении со статьей ответственный хранитель поставил в акте подпись.


По поводу пропажи автомобиля и допущенных при его аресте процессуальных нарушений собственник обратился во властные инстанции. Полиция проводит проверку. 

 

Автомобиль на ул. Носова остановили сотрудники ГИБДД. При проверке было установлено, что автомобиль числится в розыске по постановлению суда, поэтому на место и были вызваны приставы. Материалы по заявлению собственника направлены в отдел полиции №16, проводится проверка, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Свердловчанин выплатил экс-супруге долг только после ареста Infiniti (ФОТО)
23 ноября, 07:30
0 0
Иномарка консула Сейшельских островов арестована в Екатеринбурге за долги (ФОТО)
21 ноября, 09:00
10 0
Трое нарушителей задержаны в Нижнем Тагиле за четыре часа рейда
29 ноября, 08:00
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 109
Подписаться на новости