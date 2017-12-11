Медицинский персонал сокращают в родильном доме №1 в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В родильном доме №1 Дзержинского района Нижнего Тагила сокращают медработников.

Руководители медицинского учреждения сообщили, что нужды в таком большом количестве персонала нет.



Первыми сократили медсестер роддома, что вызвало недовольство других сотрудников. Они обратились с жалобой к руководству больницы.

В результате сокращения специалистов, медицинская сестра будет вынуждена в ночное время выполнять работу одновременно на двух постах. Это совершенно не допустимо. Уведомление о сокращении получили прекрасные специалисты, -- прокомментировала ситуацию одна из медицинских сестер.

Медработники считают, что не смогут справляться с двумя ставками одновременно и успевать следить за детьми. Жители города также против сокращения ставок медицинских работников.



Минздрав Свердловской области и руководство роддома не отвечают на звонки журналистов, чтобы прокомментировать данную ситуацию.





Видео: Тагил-ТВ