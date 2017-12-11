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Новости Нижнего Тагила

Медицинский персонал сокращают в родильном доме №1 в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

11 декабря 2017, 12:30Добавить новость
больница,Вагонка,медицина,Нижний Тагил,Свердловская область,сокращение,роддом,медсестры

В родильном доме №1 Дзержинского района Нижнего Тагила сокращают медработников.

Руководители медицинского учреждения сообщили, что нужды в таком большом количестве персонала нет.

Первыми сократили медсестер роддома, что вызвало недовольство других сотрудников. Они обратились с жалобой к руководству больницы.

 

В результате сокращения специалистов, медицинская сестра будет вынуждена в ночное время выполнять работу одновременно на двух постах. Это совершенно не допустимо. Уведомление о сокращении получили прекрасные специалисты, -- прокомментировала ситуацию одна из медицинских сестер.

 

Медработники считают, что не смогут справляться с двумя ставками одновременно и успевать следить за детьми. Жители города также против сокращения ставок медицинских работников.


Минздрав Свердловской области и руководство роддома не отвечают на звонки журналистов, чтобы прокомментировать данную ситуацию.

Видео: Тагил-ТВ

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