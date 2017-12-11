Очереди в ясельные группы детских садов Свердловской области исчезнут к 2021 году

Родители Свердловской области больше могут не беспокоиться по поводу очередей в детские сады. К 2021 году в регионе очереди в ясельные группы исчезнут навсегда.
В рамках совершенствования демографической политики Российской Федерации на территории Свердловской области будут рассчитаны потребности уральских семей в дополнительных местах в детские сады.
Удовлетворить потребность в недостающих местах планируется путём строительства новых детских садов и расширения имеющихся, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Запланированные изменениы приведут к тому, что к 2021 году жители Свердловской области смогут позабыть про очереди в ясельные группы, считают власти региона.
Ликвидация очередей в дошкольных образовательных учреждениях реализуется в ходе выполнения задачи, поставленной главой государства руководителям субъектов.