-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
ночь: -11
утро: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Очереди в ясельные группы детских садов Свердловской области исчезнут к 2021 году

11 декабря 2017, 22:35Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,Нижний Тагил,Путин,Свердловская область,чиновники,очередь,детский сад,ясли
Родители Свердловской области больше могут не беспокоиться по поводу очередей в детские сады. К 2021 году в регионе очереди в ясельные группы исчезнут навсегда.

В рамках совершенствования демографической политики Российской Федерации на территории Свердловской области будут рассчитаны потребности уральских семей в дополнительных местах в детские сады.

Удовлетворить потребность в недостающих местах планируется путём строительства новых детских садов и расширения имеющихся, сообщает «Комсомольская правда Урал».

Запланированные изменениы приведут к тому, что к 2021 году жители Свердловской области смогут позабыть про очереди в ясельные группы, считают власти региона.

Ликвидация очередей в дошкольных образовательных учреждениях реализуется в ходе выполнения задачи, поставленной главой государства руководителям субъектов.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

7,8 млн. рублей украдено на строительстве детского сада в Свердловской области
7 декабря, 23:05
1 1
110 тыс. рублей штрафа заплатили частные детские сады Нижнего Тагила после проверки
4 декабря, 23:35
0 0
Детские площадки Свердловской области признаны опасными для детей
18 ноября, 09:35
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 140
Подписаться на новости