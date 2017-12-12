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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура Свердловской области поддержала изъятие детей из семьи Юлии Савиновских

12 декабря 2017, 06:35Добавить новость
дети,Екатеринбург,прокуратура,Свердловская область,суд,Юлия Савиновских,органы опеки,прокурор,Сергей Охлопков
Главный государственный обвинитель Свердловской области согласился с решением органов опеки и попечительства об изъятии детей из семьи Юлии Савиновских.

Решение органов опеки об изъятии из семьи Савиновских детей нашло поддержку в прокуратуре Свердловской области. Главный гособвинитель области Сергей Охлопков встал на сторону опеки и пояснил, почему нельзя возвращать детей Юлии.

Охлопков считает, что есть решение специалистов, которое утверждает, что пребывание детей в семье может пагубно сказаться на детской психике. На основании этого он сделал вывод, что изъятие не противоречит закону.

История Юлии Савиновских, которая лишилась детей из-за операции по удалению груди, получила резонанс по всей стране. Общественная палата России, изучив ситуацию, рекомендовала опеке вернуть детей в семью. Савиновских объявляла голодовку и проводила флэшмобы, а попытка мужа Юлии усыновить детей не увенчалась успехом.

7 декабря Свердловский областной суд после апелляции отменил решение Орджоникидзевского суда об изъятии детей из семьи.

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