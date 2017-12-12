Прокуратура Свердловской области поддержала изъятие детей из семьи Юлии Савиновских

Решение органов опеки об изъятии из семьи Савиновских детей нашло поддержку в прокуратуре Свердловской области. Главный гособвинитель области Сергей Охлопков встал на сторону опеки и пояснил, почему нельзя возвращать детей Юлии.



Охлопков считает, что есть решение специалистов, которое утверждает, что пребывание детей в семье может пагубно сказаться на детской психике. На основании этого он сделал вывод, что изъятие не противоречит закону.



История Юлии Савиновских, которая лишилась детей из-за операции по удалению груди, получила резонанс по всей стране. Общественная палата России, изучив ситуацию, рекомендовала опеке вернуть детей в семью. Савиновских объявляла голодовку и проводила флэшмобы, а попытка мужа Юлии усыновить детей не увенчалась успехом.



7 декабря Свердловский областной суд после апелляции отменил решение Орджоникидзевского суда об изъятии детей из семьи.