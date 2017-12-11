Проверка по факту побоев экс-директора «Магнита» начата в Нижнем Тагиле

Проверочные мероприятия по факту нанесения побоев бывшему директору магазина «Магнит» его руководителем начаты в Нижнем Тагиле. Проверка начата после заявления, поступившего в полицию от потерпевшего.

Напомним, инцидент произошел 6 декабря в офисе торговой сети «Магнит». Директор «Магнита» Алексей (имя изменено, прим. редакции) не подал руки для приветствия начальнику отдела продаж Степану Фролову. По словам Алексея, управленец ударил его в лицо за проявленное неуважение.





Молодой человек обратился в травмпункт для освидетельствования побоев, сообщил о случившемся руководству и по телефону горячей линии торговой сети «Магнит». После этого он обратился в отдел полиции №16, где написал заявление о нанесении побоев его руководителем.