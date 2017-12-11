Романовы к 100-летию гибели семьи российского императора выбрали главу рода

После смерти главы семейства, князя Димитрия Романовича, Романовы приняли решение избрать нового председателя. Для этого потомки царской семьи собрались в Лондоне 3 декабря. Новым главой рода стала княгиня Ольга Андреевна. Вице-председателем был назначен князь Ростислав Ростиславович, ранее уже посетивший столицу Урала с частным визитом.
Как заявила княгиня Ольга Андреевна, ее миссией на новом посту станет продолжение дела предыдущего главы семейства. Она намерена перезахоронить останки цесаревича Алексея Николаевича и княжны Марии Николаевны. По ее словам, князь Димитрий Романович считал необходимым похоронить детей Николая II рядом с родителями.
Для Романовых этот вопрос имеет большое значение, отметили представители семейства. Потомки царя намерены завершить процесс до 100-летия со дня гибели царской семьи в Екатеринбурге.
Избранная глава рода Романовых, княгиня Ольга Андреевна, является внучатой племянницей Николая II. Она родилась в 1950 году в Лондоне в семье князя Андрея Александровича, пишет ИА «ТАСС».