Романовы к 100-летию гибели семьи российского императора выбрали главу рода

Объединение потомков Романовых выбрало нового председателя семьи. Им стала княгиня Ольга Андреевна.

После смерти главы семейства, князя Димитрия Романовича, Романовы приняли решение избрать нового председателя. Для этого потомки царской семьи собрались в Лондоне 3 декабря. Новым главой рода стала княгиня Ольга Андреевна. Вице-председателем был назначен князь Ростислав Ростиславович, ранее уже посетивший столицу Урала с частным визитом.





Как заявила княгиня Ольга Андреевна, ее миссией на новом посту станет продолжение дела предыдущего главы семейства. Она намерена перезахоронить останки цесаревича Алексея Николаевича и княжны Марии Николаевны. По ее словам, князь Димитрий Романович считал необходимым похоронить детей Николая II рядом с родителями.





Для Романовых этот вопрос имеет большое значение, отметили представители семейства. Потомки царя намерены завершить процесс до 100-летия со дня гибели царской семьи в Екатеринбурге.



Избранная глава рода Романовых, княгиня Ольга Андреевна, является внучатой племянницей Николая II. Она родилась в 1950 году в Лондоне в семье князя Андрея Александровича, пишет ИА «ТАСС».