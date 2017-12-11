Жена участкового из Алапаевска подралась с коллегой мужа из-за сигареты

11 декабря в кафе «Неаполь» в Алапаевске сотрудники полиции отмечали праздник вместе с семьями.



Сотрудница полиции курила в сторону жены участкового, за что получила замечание. Грубый ответ привёл к тому, что две женщины начали драку. В попытке разнять дерущихся мужчины вмешались в конфликт и скоро между ними тоже началась потасовка.



Как сообщает Ura.ru, после инцидента жена участкового уполномоченного написала заявление на коллегу мужа. По факту массовой драки ведётся проверка.





По данному факту врио начальника ОВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев назначил служебную проверку, по итогам которой будет дана принципиальная оценка поведению участкового в быту, -- заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.