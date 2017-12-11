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Новости Нижнего Тагила

Жена участкового из Алапаевска подралась с коллегой мужа из-за сигареты

11 декабря 2017, 23:35Добавить новость
город,курьезы,полиция,проверка,Свердловская область,драка,массовая драка,Алапаевск,сигареты,участковый
В Алапаевске произошла массовая драка, участниками которой стали сотрудники полиции. Поводом для конфликта стала сигарета.

11 декабря в кафе «Неаполь» в Алапаевске сотрудники полиции отмечали праздник вместе с семьями.

Сотрудница полиции курила в сторону жены участкового, за что получила замечание. Грубый ответ привёл к тому, что две женщины начали драку. В попытке разнять дерущихся мужчины вмешались в конфликт и скоро между ними тоже началась потасовка.

Как сообщает Ura.ru, после инцидента жена участкового уполномоченного написала заявление на коллегу мужа. По факту массовой драки ведётся проверка.

По данному факту врио начальника ОВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев назначил служебную проверку, по итогам которой будет дана принципиальная оценка поведению участкового в быту, -- заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 

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