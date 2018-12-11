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Десять жителей Екатеринбурга удостоены премии «Признание»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Десять жителей Екатеринбурга удостоены премии «Признание»

Сегодня, 12:14ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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