Десять жителей Екатеринбурга удостоены премии «Признание»

В Екатеринбурге на сцене детского театра балета «Щелкунчик» проишло вручение премии «Признание» 10 номинантам. Среди них – солистка-вокалистка Свердловской музкомедии Любовь Бурлакова , директор Театра балета "Щелкунчик", продюсер спектаклей Елена Давыдова, писатели Игорь Сахновский и Арсен Титов. Также «Признание» получили режиссер Ирина Снежинская, академик РАН Михаил Садовский. Премию в «Образовании» получили директор музыкальной школы №16 Вера Андреева, директор лицея №12 Любовь Кулева, главврач ЦГКБ № 24 Ирина Мокшина и президент волейбольного клуба «Локомотив-изумруд» Валерий Алфёров.