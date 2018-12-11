Два тагильчанина подозреваются в краже санок и детской коляски из подъездов
Уголовное дело заведено на двоих жителей Нижнего Тагила за кражу санок и детской коляски.
Два жителя Нижнего Тагила – молодые люди 18 и 22 лет подозреваются в краже коляски и детских санок. Установлено, что 10 декабря из подъезда в доме на ул. Первомайской пропали детские санки, позже поступило заявление, что аналогичное преступление было совершено в доме на пр. Строителей, там из подъезда пропала детская коляска.
Оперативники вскоре смогли найти подозреваемых, молодые люди в алкогольном опьянении находились в одном из домов на Старой Гальянке. Молодые люди не работают и не учатся, а также не имеют постоянного места жительства.
Задержанные пояснили, что коляску они не смогли продать и бросили ее на улице, а санки они сдали в комиссионный магазин.
На подозреваемых заведено уголовное дело. Один из них уже был осужден за кражу велосипедов, пишут «Все новости».
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