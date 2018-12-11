Два тагильчанина подозреваются в краже санок и детской коляски из подъездов

Два жителя Нижнего Тагила – молодые люди 18 и 22 лет подозреваются в краже коляски и детских санок. Установлено, что 10 декабря из подъезда в доме на ул. Первомайской пропали детские санки, позже поступило заявление, что аналогичное преступление было совершено в доме на пр. Строителей, там из подъезда пропала детская коляска.

Оперативники вскоре смогли найти подозреваемых, молодые люди в алкогольном опьянении находились в одном из домов на Старой Гальянке. Молодые люди не работают и не учатся, а также не имеют постоянного места жительства.

Задержанные пояснили, что коляску они не смогли продать и бросили ее на улице, а санки они сдали в комиссионный магазин.