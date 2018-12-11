Экс-директора свердловского центра недвижимости будут судить за присвоение 25 млн
Сегодня, 20:56ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге бывший директор СОГУП «Областной центр недвижимости» предстанет перед судом по обвинению в присвоении 24,5 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-директор фирмы с 2012 по 2013 год присвоил порядка 2,5 млн рублей, которые были вверены ему. Деньги он перечислил на счет фирмы, занимающейся работами на автодорогах. После этого наличные были возвращены обвиняемому.
Также в период с апреля по август 2013 года директор предприятия таким же образом получил порядка 24,5 млн рублей.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Обвиняемый не признал свою вину, на его квартиру был наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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