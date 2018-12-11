Экс-директора свердловского центра недвижимости будут судить за присвоение 25 млн

Экс-директор фирмы с 2012 по 2013 год присвоил порядка 2,5 млн рублей, которые были вверены ему. Деньги он перечислил на счет фирмы, занимающейся работами на автодорогах. После этого наличные были возвращены обвиняемому.

Также в период с апреля по август 2013 года директор предприятия таким же образом получил порядка 24,5 млн рублей.