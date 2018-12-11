Экс вице-губернатор Ямала стал главным федеральным инспектором Свердловской области
Выходец из силовых структур, ранее занимавший пост вице-губернатора Ямала, Михаил Каган займёт должность главного федерального инспектора Свердловской области. Указ о назначении уже подписан полпредом в УрФО Николаем Цукановым.
По информации источника «Уралинформбюро» в полпредстве УрФО, на документе о назначении Кагана уже стоит подпись Николая Цуканова.
Путь Михаила Кагана в органах государственной власти начался с 2009 года, когда он возглавлял УФСКН по Ямало-ненецкому автономному округу. С 2011 по 2015 год он занимал пост главного федерального инспектора в регионе и позже стал вице-губернатором на Ямале.
Напомним, что ранее занимавший пост главного федерального инспектора по Свердловской области занимал Данила Трубинов. После того, как Николай Цуканов стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, он сменил практически всех федеральных инспекторов, должность удалось сохранить лишь чиновнику из ЯНАО.
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