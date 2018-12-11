Экс вице-губернатор Ямала стал главным федеральным инспектором Свердловской области

По информации источника «Уралинформбюро» в полпредстве УрФО, на документе о назначении Кагана уже стоит подпись Николая Цуканова.

Путь Михаила Кагана в органах государственной власти начался с 2009 года, когда он возглавлял УФСКН по Ямало-ненецкому автономному округу. С 2011 по 2015 год он занимал пост главного федерального инспектора в регионе и позже стал вице-губернатором на Ямале.