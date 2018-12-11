Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Глава свердловской филармонии: «выкуп квартир должен быть максимально справедливый»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Df775cc76b1f05f193d4fc729dee6009 900x

Глава свердловской филармонии: «выкуп квартир должен быть максимально справедливый»

Сегодня, 08:45ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: гонка за Дедом Морозом, Знаменские чтения и Щелкунчик
Соблазнительные миллионы, здоровые очереди и чудеса: итоги недели в Нижнем Тагиле
Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти Головко
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина