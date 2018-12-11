Глава свердловской филармонии: «выкуп квартир должен быть максимально справедливый»

Директор свердловской филармонии в Екатеринбурге рассказал о причинах строительства нового концертного зала. По его словам, действующее здание имеет небольшие зрительный и концертный залы, тесные фойе и гардероб, кроме того, здесь отсутствует закулисное пространство. А размеры сцены в здании филармонии Екатеринбурга не соответствуют современным требованиям.

По мнению Колотурского, тема строительства нового концертного зала уже не вызывает никаких сомнений, так как находилась в стадии обсуждения в течение нескольких лет.

Однако для оповещения жильцов дома на улице Карла Либкнехта, 40 о планирующемся сносе их дома директор не имеет необходимых на то полномочий, пояснил Колотурский в ответе на официальный запрос депутата Андрея Альшевских.