Губернатор Хабаровского края Фургал уступил столицу Владивостоку

Как информирует издание sm-news.ru, решение поддержали на всех уровнях вертикали власти: помимо президента, с предложением согласились премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, полпред Юрий Трутнев.

Перенос столицы Дальнего Востока назревал достаточно давно. А примерно два месяца назад такую инициативу взял на себя Олег Кожемяко. При этом он столкнулся с критикой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который пообещал, что столица останется на подведомственной ему территории, сославшись на реализацию плана развития региона.

Однако на деле Фургалом было устроено противостояние с краевым парламентом за сохранение полномочий в регионе. Так, целые разделы бюджета, в которых правительство страны обещало финансовое содействие, попали под секвестр. Затем возникли сложности в Комсомольске-на-Амуре. В связи с этим доводы Кожемяко были намного убедительнее разобщения сил, происходящего под управлением Фургала.

Специалисты Минвостокразвития, подготовившие доклад о преимуществах переноса столицы, отмечают, что в Приморье можно ожидать улучшений в инфраструктуре и социальной сфере в связи с обретенными рамками столичных стандартов. Кроме этого, новый статус Владивостока позволит горожанам и представителям власти участвовать во многих культурных и деловых событиях мирового масштаба.

Однако жителей Хабаровска такое решение не обрадовало. Город лишится федерального финансирования, которое уже поступает по остаточному принципу. В результате этого не будет хватать средств на первоочередные социальные нужды: ремонт и оснащение медучреждений, расселение горожан из аварийного жилья.