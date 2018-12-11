Избиения дедушки не было: факт грабежа в Каменск-Уральском не нашёл подтверждения
Подростки не избивали пенсионера в Каменске-Уральском днём 9 декабря. Такое заявлении сделали в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Местные жители сообщали, что в здании общежития на улице Победы, 37А группа молодых людей избила и ограбила пожилого человека. По сообщению очевидцев, нападавшие были несовершеннолетние, среди них была девушка.
Информация об ограблении, согласно официальным источникам, не подтвердилась. На самом деле, событие, о котором идет речь, произошло в 16 часов 35 минут 9 декабря текущего года.
В дежурную часть отдела полиции № 24 по Каменску-Уральскому поступил звонок. На другом конце провода сообщали, что группа подростков, якобы, избила пенсионера и похитила у него имевшиеся денежные средства. На место происшествия незамедлительно направили наряд территориального ОВД,сообщил начальник пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых.
Потерпевший гражданин 1955 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил силовикам, что он в общежитии на проспекте Победы встретился с тремя молодыми людьми в возрасте примерно 14-20 лет, которые его толкнули, а затем вытащили из заднего кармана брюк 3 000 рублей.
В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили, что пропавшие денежные средства нашлись у 55-летней сожительницы мужчины, которые он передал ей на хранение. Пожилая пара злоупотребляет спиртными напитками со всеми вытекающими последствиями. Следов побоев на «потерпевшем» не обнаружено, пропавшие 3 тысячи были изъяты и переданы гражданину под расписку. Таким образом, факт ограбления местного пожилого жителя не нашел своего подтверждения. Именно по этой причине гражданин не стал писать заявление в полицию, отметил полковник Горелых.
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