Избиения дедушки не было: факт грабежа в Каменск-Уральском не нашёл подтверждения

Местные жители сообщали, что в здании общежития на улице Победы, 37А группа молодых людей избила и ограбила пожилого человека. По сообщению очевидцев, нападавшие были несовершеннолетние, среди них была девушка.

Информация об ограблении, согласно официальным источникам, не подтвердилась. На самом деле, событие, о котором идет речь, произошло в 16 часов 35 минут 9 декабря текущего года.

В дежурную часть отдела полиции № 24 по Каменску-Уральскому поступил звонок. На другом конце провода сообщали, что группа подростков, якобы, избила пенсионера и похитила у него имевшиеся денежные средства. На место происшествия незамедлительно направили наряд территориального ОВД,сообщил начальник пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Потерпевший гражданин 1955 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил силовикам, что он в общежитии на проспекте Победы встретился с тремя молодыми людьми в возрасте примерно 14-20 лет, которые его толкнули, а затем вытащили из заднего кармана брюк 3 000 рублей.