Классический деловой стиль: дресс-код введен для госслужащих Свердловской области

Поправки на установление единых норм профессионального сотрудничества и рекомендации к внешнему виду внесены в кодекс этики и служебного поведения госслужащих Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Согласно пункту 8-1 второй главы «Основные правила служебного поведения гражданских служащих», госслужащие обязаны помогать друг другу, а также проявлять уважение и вежливость. Помимо этого, госслужащие должны выполнять свои обязанности без перепоручения, соблюдать субординацию, проявлять сдержанность и стрессоустойчивость. В коллективе нельзя поднимать тему личных и профессиональных качеств коллег.