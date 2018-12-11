Классический деловой стиль: дресс-код введен для госслужащих Свердловской области
Изменения внесены в кодекс этики и служебного поведения государственных служащих в Свердловской области.
Поправки на установление единых норм профессионального сотрудничества и рекомендации к внешнему виду внесены в кодекс этики и служебного поведения госслужащих Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Согласно пункту 8-1 второй главы «Основные правила служебного поведения гражданских служащих», госслужащие обязаны помогать друг другу, а также проявлять уважение и вежливость. Помимо этого, госслужащие должны выполнять свои обязанности без перепоручения, соблюдать субординацию, проявлять сдержанность и стрессоустойчивость. В коллективе нельзя поднимать тему личных и профессиональных качеств коллег.
В главу 4 «Рекомендации к внешнему виду гражданских служащих» также внесены дополнения. Рекомендуемые цветовые решения в выборе гардероба должны соответствовать классическому деловому стилю. Мужчины могут выбрать классический костюм, а женщины – строгий костюм или платье классического кроя, сообщает «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости