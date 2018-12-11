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Классический деловой стиль: дресс-код введен для госслужащих Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Классический деловой стиль: дресс-код введен для госслужащих Свердловской области

Сегодня, 11:25ОбществоФото: pixabay.com
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