Нижнетагильская группа «Обычный человек» выступит на крупном уральском рок-фестивале
Вчера, 23:47ОбществоФото: рок-группа «Обычный человек»/vk.com/obichny_chelovek
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Нижнетагильская рок-группа «Обычный человек» прошла отбор из 300 участников и вошла в число 47 групп, которые выступят на крупном уральском фестивале «Старый Новый Рок - 2019».
Сюжеты: Нижний Тагил
Эксперты под руководством лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина отобрали из 300 заявок на фестиваль лишь 47 групп, в число которых вошли тагильские исполнители. Жюри конкурса отметили лиричность композиции музыкантов.
Клип тагильской рок-группы «Обычный человек»Видео
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Видео: рок-группа «Обычный человек»/vk.com/obichny_chelovek
Фестиваль пройдет 13 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Лучших молодых исполнителей поддержат одиннадцать хедлайнеров из пяти стран, сообщил представитель тагильской группы.
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