Новогодние. Сладкие. Твои. Коллекция сладких подарков от «9 островов» уже в продаже

«Набор расписного печенья»

Печенья оформлены в стильную крафтовую упаковку с элементами новогоднего декора. Золотая лента на каждой печеньке позволит подарку стать не только вкусным лакомством, но и украшением на новогодней ёлке. А вкус топленого молока никого не оставит равнодушным, уж поверьте.

«Новогодний набор макаронс»

Этот подарок состоит из 6 макаронс со вкусом ванили. Запомнится данный набор не только вкусовыми ощущениями, но и внешним видом. Ведь каждая пироженка имеет особенный рисунок ручной работы, который выполнен в новогодней тематике. Украшением образа послужит модный крафт, атласная лента и бумажный наполнитель.

«Баночка со сладостями»

В этой баночке есть все, что нужно сладкоежке: печенье со вкусом топленного молока, разноцветная карамель, фигурный молочный и белый шоколад. С этим подарком ты точно не прогадаешь, настоящий сладкий БУМ!

«Новогодние торты»

Фабрика «9 островов» подготовила огромный выбор новогодних тортов: «Символ - 2019», «Ёлка», «Свинка». Также есть корпоративные торты во множестве вариаций, тебе остается только зайти на сайт www.9ostrovov.ru и выбрать понравившийся.

Ты однозначно найдешь торт на свой вкус, цвет и кошелек. Листай карусель фотографий, знакомься с ассортиментом. А заказать можешь всего в один клик.