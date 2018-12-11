Предлагали похоронить живую родственницу: новые мошенники появились в Нижнем Тагиле?

Жительница Нижнего Тагила в минувшие выходные, 6 декабря, столкнулась, по ее словам, с неприятной ситуацией. К женщине домой пришла незнакомка, которая представилась работницей ритуального агентства и предложила услуги по захоронению родственницы.

Женщина обладала паспортными данными родственницы тагильчанки.

Она назвала ФИО, дату рождения нашей родственницы и уточнила тут ли она проживает. Потом она пояснила свой интерес тем, что она (родственница) долгое время лежала в больнице и скончалась,пояснила тагильчанка.

Горожанка могла бы поверить гостье, но ее родственница была жива:

Все бы ничего, но с родственницей мы поддерживаем связь и она в полном здравии!

Когда женщина ответила, что в услугах ритуального бюро она не нуждается, незнакомка принялась извиняться, а затем быстро ушла.

Тагильчанка предупреждает жителей города, что ситуация могла произойти не только с ней и это может быть новым видом мошенничества.

Уверена, что это все рассчитано на пенсионеров, дабы заключить «договор» и взять предоплату. Прошу, будьте бдительны и не попадайтесь на подобное,рассказала она.

В выходные дни жители города, решившие остаться дома, могут столкнуться с различного рода мошенниками. Недоброжелатели выбирают для обхода квартир именно выходные в надежде застать дома как можно больше тагильчан.

Ко мне в выходные приходили неизвестные, предлагавшие установить пластиковые окна. Полагаю, взяли бы предоплату и пропали, так часто людей обманывают,рассказала редакции TagilCity.ru еще одна жительница Нижнего Тагила.