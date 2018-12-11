Провайдер «Планета» запустил в продажу Wi-Fi-телеприставку

Многим знакома проблема: перед подключением цифрового телевидения нужно заранее решить, где поставить телевизор, чтобы спрятать провод от телеприставки под плинтусом или за шкафом. Менять место размещения телевизора не всегда легко — кабель придется прокладывать заново. Бывает и так, что провод от приставки портит вид гостиной, становится препятствием для домочадцев или игрушкой для домашнего питомца. Сколько сложностей! Но теперь все иначе: подключать и смотреть цифровое ТВ можно без проводов.