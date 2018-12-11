Провайдер «Планета» запустил в продажу Wi-Fi-телеприставку
Теперь подключать и смотреть Цифровое телевидение можно без проводов.
Многим знакома проблема: перед подключением цифрового телевидения нужно заранее решить, где поставить телевизор, чтобы спрятать провод от телеприставки под плинтусом или за шкафом. Менять место размещения телевизора не всегда легко — кабель придется прокладывать заново. Бывает и так, что провод от приставки портит вид гостиной, становится препятствием для домочадцев или игрушкой для домашнего питомца. Сколько сложностей! Но теперь все иначе: подключать и смотреть цифровое ТВ можно без проводов.
Оператор связи «Планета» запустил в продажу телеприставки, которые подключаются к домашней беспроводной сети по
Wi-Fi.
Wi-Fi-приставка — это новый уровень комфорта пользователей. Качество просмотра любимых телеканалов в любой точке квартиры при этом остается на высоком уровне,
- отметил директор по маркетингу ITM Холдинга Олег Талалаев.
Подробности о новой модели телеприставки уточняйте по телефону 8-800-7-555-051 или на сайте «Планеты».
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