Проверка торговых центров на соблюдение пожарной безопасности пройдет в Нижнем Тагиле

Проверка обеспечения условий противопожарной безопасности в ТЦ и других объектах города, которые массово посещают горожане, пройдет в Нижнем Тагиле, об этом было сказано на заседании совета соцбезопасности.

В настоящее время уже визуально проверены некоторые помещения с массовым пребыванием жителей специалистами «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила». Об этом сказал начальник отдела защиты Андрей Мишин. Он также сообщил, что для рейдов были привлечены сторонние проверяющие.