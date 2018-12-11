Проверка торговых центров на соблюдение пожарной безопасности пройдет в Нижнем Тагиле
Перед новогодними праздниками рейды по проверке соблюдения требований пожарной безопасности пройдут в ТЦ и других заведениях Нижнего Тагила.
Проверка обеспечения условий противопожарной безопасности в ТЦ и других объектах города, которые массово посещают горожане, пройдет в Нижнем Тагиле, об этом было сказано на заседании совета соцбезопасности.
В настоящее время уже визуально проверены некоторые помещения с массовым пребыванием жителей специалистами «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила». Об этом сказал начальник отдела защиты Андрей Мишин. Он также сообщил, что для рейдов были привлечены сторонние проверяющие.
Совет решил организовать допрейды в ТРЦ, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Ранее журналисты Tagilcity.ru проверили 10 торгово-развлекательных центров Нижнего Тагила, а также попытались эвакуироваться из зданий ТЦ.
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