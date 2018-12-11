Пятнадцать молодых семей в Нижнем Тагиле получили сертификаты на приобретение жилья

В 2019 году 30 семей из Нижнего Тагила стали участниками программы региональной поддержки по приобретению жилья. Из них 15 семей стали обладателями региональной соцвыплаты на улучшение жилищных условий. На эти цели из местного бюджета выделено более шести миллионов рублей, из областного – полтора миллиона.

Семьям из двух человек выплатят 321 тысячу рублей, из трех – 412 тысяч, из четырех – 549 тысяч рублей.

На полученные выплаты 10 семей планируют купить жилье, пять – направят средства на уже имеющиеся у них ипотечные кредиты.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сертификаты вручил глава города Владислав Пинаев. Мэр отметил, что программа соцподдержки является очень важной для города.