Решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга отменено городской думой
По результатам консультации председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина и главы города Александра Высокинского с участием депутатов законодательного органа столицы региона было принято решение отменить повышение заработной платы мэру и чиновникам городской администрации.
11 декабря в рамках совещания с участием Александра Высокинского, Игоря Володина и депутатов городской думы Екатеринбурга стороны решили не поднимать заработную плату главе города и сотрудникам его администрации. 12 декабря на внеочередном совещании городской думы будут даны пояснения по поводу того, почему решение о повышении необходимо отменить. Инициатором отмены выступил Игорь Володин.
Если принятые городской думой и администрацией города решения не совпадают с интересами горожан, значит, их нужно отменять или корректировать,отметил председатель ЕГД.
Ura.ru со ссылкой на высокопоставленного екатеринбургского чиновника сообщает, что не повышать себе заработную плату глава города и его администрация решили после того, как ознакомились с проектом бюджета Екатеринбурга. Его расходная часть не позволит повышение без вреда для финансирования ключевых проектов.
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