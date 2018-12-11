Решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга отменено городской думой

11 декабря в рамках совещания с участием Александра Высокинского, Игоря Володина и депутатов городской думы Екатеринбурга стороны решили не поднимать заработную плату главе города и сотрудникам его администрации. 12 декабря на внеочередном совещании городской думы будут даны пояснения по поводу того, почему решение о повышении необходимо отменить. Инициатором отмены выступил Игорь Володин.

Если принятые городской думой и администрацией города решения не совпадают с интересами горожан, значит, их нужно отменять или корректировать,отметил председатель ЕГД.