Сотрудники администрации «Спецавтобазы» в Екатеринбурге увольняются с предприятия

Согласно информации, размещённой на сайте «Спецавтобазы», после ухода с должности Сергея Пономарёва из организации начинают увольняться администрация и рядовой персонал. Среди покинувших свой пост есть бывший депутат городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, который проработал в организации всего полтора месяца.

Официальной датой увольнения Пономарёва с поста руководителя считается 10 декабря 2018 года. По информации «Эхо Москвы. Екатеринбург», бывший руководитель ЕМУП заявил о том, что заявление об уходе по собственному желанию его попросили написать без объяснения причин.