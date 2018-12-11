Сотрудники администрации «Спецавтобазы» в Екатеринбурге увольняются с предприятия
Сегодня, 07:30ОбществоФото: sab-ekb.ru
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После того как с должности ушёл руководитель предприятия Сергей Пономарёв, в ЕМУП «Спецавтобаза» следует одно увольнение за другим. Должности покидают сотрудники администрации и рядовые работники.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно информации, размещённой на сайте «Спецавтобазы», после ухода с должности Сергея Пономарёва из организации начинают увольняться администрация и рядовой персонал. Среди покинувших свой пост есть бывший депутат городской думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, который проработал в организации всего полтора месяца.
Официальной датой увольнения Пономарёва с поста руководителя считается 10 декабря 2018 года. По информации «Эхо Москвы. Екатеринбург», бывший руководитель ЕМУП заявил о том, что заявление об уходе по собственному желанию его попросили написать без объяснения причин.
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