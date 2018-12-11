Только цветы и блокноты: педагогам и медикам России могут запретить принимать подарки

В Госдуме РФ на рассмотрение вынесен новый законопроект, направленный на усовершенствование антикоррупционного законодательства. Планируется ввести перечень подарков, который будет разрешено дарить работникам здравоохранения и образования. Тем самым «обеспечить единообразие антикоррупционных требований и норм».

В частности, предлагается ввести единый перечень подарков. Граждане смогут дарить работникам образования и здравоохранения цветы и канцелярскую продукцию. Дорогостоящие подарки сотрудники смогут получать только от руководства или ведомства в виде поощрений и наград.

Помимо этого, госслужащие должны будут сообщать руководству и в соответствующие органы о дорогих подарках.

Нельзя благодарить?

Подарок всегда воспринимается как благодарность за что-то, желание сделать приятное человеку, порадовать его. И возможность выбора подарка воспринимается порой негативно, как некое ограничение или запрет выражения благодарности.

Я люблю дарить подарки, дарю их педагогам моего ребенка. И крайне странно ограничивать меня в возможности выбора что дарить. Если закон направлен на предотвращение коррупции, то надо бороться со взяточничеством, а не с подарками педагогам,сказала мама детсадовца.

Педагогов хочется отблагодарить за успешную подготовку к сдаче экзаменов детьми, медиков за проведённые операции и внимательное отношение. В сфере медицины всё достаточно печально, и медсестёр и врачей действительно хочется поблагодарить. Когда у меня было ЭКС и увезли в Екатеринбург на скорой, а там я пролежала почти неделю, то конфет было роздано коробок 5-6 не меньше. Это и зав. отделением, и детский неонатолог, и девочки с поста в 2 смены. Это обычная человеческая благодарность, когда одного «Спасибо» мало,рассказала собеседница редакции TagilCity.ru.

А некоторые тагильчане и вовсе считают, что некоторые работники бюджетной сферы не заслуживают никакой благодарности:

Врачам вообще не чего дарить, не заслужили. Они людей только калечат и не спасают.

Предложите альтернативу

Работа медработника или педагога не так проста, как может показаться. «Сложные» подростки, тяжелые операции, огромный поток пациентов при не очень больших зарплатах. Педагоги и медработники воспринимают подарок, как признание своего труда. Возможно, если уж закон направлен именно на искоренение коррупционной составляющей в подарках, то нужно сделать педагогам и медработникам более высокие зарплаты, считают собеседники редакции TagilCity.ru.

Подарок - это всегда приятно. Дарят цветы, конфеты. У нас и так небольшая зарплата, если нас хотят лишить подарков, то пусть тогда зарплату поднимут,рассказала работница поликлиники.

Кому-то будет обидно?

Новый законопроект косвенно указывает на наличие коррупции в учреждениях образования и медицины. Но касается он, в первую очередь, рядовых учителей и врачей. Может ли быть в их работе какая-либо коррупция? Нововведение может обидеть педагогов и медиков, которые целиком отдают себя работе.

Когда идет разделение фронта, одни говорят - надо дарить, другие говорят, что не надо, работает он за зарплату и пусть работает. Да мне с таким разговорами вообще тогда ничего не надо,педагог ДОУ.

Педагоги могут работать и не учитывая человеческий фактор, хотя, всегда готовы идти на уступки.

Я могу работать строго по инструкции, могу уйти в 18.00 и передать ребенка в дрежурную группу - и ничего не нарушу. А могу посидеть с ребенком, если мама задерживается и не может вовремя забрать. Вопрос в отношении, не всегда можно работать по инструкции,педагог детсада.

Курс на искоренение коррупции

При этом подарки могу носить характер своеобразной взятки, например, дорогой подарок может повлиять на мнение педагога, который начнет больше внимания уделять конкретному ребенку.

У нас в школе одна мама носит постоянно педагогу подарки, а та дополнительно занимается с ее ребенком. Не знаю, на сколько это взятка, но ребенку и в школьные часы уделяется больше внимания, а чем он лучше моего ребенка?поделилась жительница Нижнего Тагила.

Нормы регулирования

На сегодняшний момент непонятно, каким образом будет осуществляться регулирование спорных моментов по данному вопросу. Собеседники редакции считают, что закон «сырой» и требует доработки. Также не ясно, каким образом будут наказываться граждане, без корыстного умысла подарившие подарки, а также врачи и педагоги, принявшие подарок.

Ну что обычно дарят медработникам? Конфеты, шоколад. Дарят бабушки-пенсионерки. И не нужны тебе эти конфеты, а что делать. Не возьмешь – обидятся, бегать будут за тобой с этой коробкой конфет. Как теперь реагировать? Убегать от этой бабули и бежать начальству доносить, что тебе «взятку» пенсионерка предлагает?работник поликлиники.

Противники нововведений также считают, что подобный закон не улучшить ситуации в образовании или медицине, но может ударить по добросовестным сотрудникам, которых за их хорошее отношение к работе и благодарят пациенты и родители.