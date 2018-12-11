Требуют ремонта: корты в Нижнем Тагиле могут быть отремонтированы в 2019 году

Мы хотели убедиться, что корты пользуются популярностью у наших граждан. Действительно, на всех ледовых площадках были дети, спортсмены и взрослые. Мы отметили, что корты нуждаются в ремонте и необходимо навести порядок, сказали депутаты на заседании постоянной комиссии по физической культуре и спорту города.

Каждый год мы видим одно и то же. Хотелось бы, чтобы в следующем году были приведены в порядок хотя бы действующие корты, тогда в ближайшие лет пять вопросов к ним не будет. Что касается создания новых кортов, то это уже по возможности, обратились депутаты к Язовских.