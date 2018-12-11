Требуют ремонта: корты в Нижнем Тагиле могут быть отремонтированы в 2019 году
Депутаты постоянной комиссии проверили корты Нижнего Тагила и обратились к начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Дмитрию Язовских с просьбой запланировать средства на ремонт ледовых площадок в 2019 году.
Депутаты гордумы Нижнего Тагила проверили корты по улицам Красноармейской, 84; Дружинина, 65, а также на Ленинградском проспекте, 103 и Уральском проспекте, 70.
Мы хотели убедиться, что корты пользуются популярностью у наших граждан. Действительно, на всех ледовых площадках были дети, спортсмены и взрослые. Мы отметили, что корты нуждаются в ремонте и необходимо навести порядок, сказали депутаты на заседании постоянной комиссии по физической культуре и спорту города.
На совещании обсудили возможность ремонта катков. Депутаты и мэрия города предложили разные пути решения данного вопроса.
Каждый год мы видим одно и то же. Хотелось бы, чтобы в следующем году были приведены в порядок хотя бы действующие корты, тогда в ближайшие лет пять вопросов к ним не будет. Что касается создания новых кортов, то это уже по возможности, обратились депутаты к Язовских.
В мэрии Нижнего Тагила приняли информацию о состоянии кортов на рассмотрение.
Напомним, что в Нижнем Тагиле действуют около 30 ледовых кортов.
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