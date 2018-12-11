В Москве следователь СКР вымогала у Тузова 150 млн за освобождение

«Новые известия» пишут, что следствие выдвинуло версию, согласно которой Тузов пытался прекратить взыскание вексельного долга в размере четырехсот миллионов рублей со своей компании в пользу «Транслоджистикс-Москва». Именно поэтому им, якобы, было организовано похищение Сурина. Вместе с тем, Тузов не мог преследовать подобной цели — еще в мае 2017 года арбитражный суд решил тяжбу между фирмами в пользу «Норд Пилигрим».

Отмечается, что сам факт похищения у следствия вызывает достаточное количество вопросов. Так, исполнитель Висит Ингаев схватил Сурина у его офиса и, угрожая ножом, вывез за МКАД. На первом следствие он заявлял, что Сурина ему заказал Тузов 12 июня. Однако на данный момент у мужчины есть неоспоримое алиби – он был на борту самолета, который летел из Мадрида в Санкт-Петербург. В июне 2018, после повторного допроса Ингаева, было установлено, что похищение являлось инсценировкой. Кроме того, свидетельствовать против Тузова его заставили следователь СКР по ЦАО г. Москвы Слезкина М. и оперативник Барыльченко А.

Судмедэксперты обнаружили только гематому на лице Сурина, не подтвердив наличия у него перелома у основания черепа. При этом Тузов без проблем прошел полиграф, доказав согласно результатам, непричастность предпринимателя к похищению.

В ходе следственных мероприятий вскрылся и факт шантажа Тузова следователем Слезкиной, требовавшей от него сто пятьдесят миллионов рублей в обмен на замену пребывания в СИЗО на домашний арест. Мужчина обратился в ФСБ и сейчас по факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Таким образом, соучастники уже дают признательные показания против Слезкиной, которая подделала улики против Тузова и оказывала давление на участников дела. В настоящее время известно, что следователь уже уволилась из органов и, вероятно, покинула территорию России.

В заключение, невзирая на факты, которые говорят о невиновности Тузова, следствие все также настаивает на продолжении уголовного дела и нового заключения мужчины под стражу. Сейчас Тузова пытаются выставить не организатором, а подстрекателем похищения.