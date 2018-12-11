Волонтеры Нижнего Тагила собирают новогодние подарки для детей с ОВЗ
Сегодня, 10:07ОбществоФото: pixabay.com
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Активисты студенческого совета и молодежного общественного объединения «Волонтеры Нижнего Тагила» приглашают всех желающих принять участие в поздравлении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сюжеты: Нижний Тагил
В преддверии нового года студенты Нижнего Тагила и активисты молодежного движения собирают сладкие подарки, наряжаются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поздравить детей с особенностями здоровья, которые не имеют возможности сходить на елку или покататься с горки.
Волонтеры приглашают тагильчан принять участие в сборе подарков или в поздравлении в качестве автоволонтера, которые доставляют подарки и поздравляют детей по адресам. Желающие могут приносить сладости и подарки. Акция планируется с 20 по 30 декабря 2018 года. Вопросы можно задать Анастасии Пушкаревой, сообщается в группе «Автоволонтеры НТ - Нижний Тагил».
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