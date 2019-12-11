Общественная палата: треть россиян считают справедливой зарплату от 50 тысяч рублей

Такой вывод сделали эксперты Общественной палаты после проведения социального исследования.

31% россиян высказались за доход в 40-50 тысяч рублей, 20% — 30-40 тысяч рублей, 10% — 21-30 тысяч рублей.

Исследование показало, что людям приходится сталкиваться с неравенством и несправедливостью из-за различия в доходах. Этот вариант выбрали 60% опрошенных. За получение доступа к качественной медицине проголосовали 49% человек, 38% — за территориальное неравенство.

При этом, с неравенством в доступе к культурным благам сталкивается 8% опрошенных, а к благоприятной экономической среде — 11%.

13% респондентов пожаловались на то, что не могут обеспечить безопасность для себя и близких.

97% участников опроса надеются, что неравенство в обществе будет снижено дополнительными усилиями государства, а 91% считает, что этому поможет снижение «демонстративного поведения». 80% респондентов проголосовали за социальную ответственность бизнеса и 71% высказался за роль некоммерческих организаций и активистов.

Результаты проведенного исследования показали, что большинство россиян испытывают ощущение социальной несправедливости. Только 1% опрошенных с этим не сталкивался.

Также 90% участников согласны с тем, что государство должно устранить большую разницу в доходах людей, при этом, больше половины людей не согласны с тем, что этот фактор благоприятно влияет на развитие страны.

Спорным стал вопрос о том, справедливо ли, что у людей с большими доходами дети получают образование лучше. 40% выступили против этого, а согласились — 26%. Остальные участники засомневались в правильности данного утверждения.