Общественная палата: треть россиян считают справедливой зарплату от 50 тысяч рублей
Более 35% россиян считают, что размер справедливой минимальной зарплаты для работающего человека должен быть более 50 тысяч рублей, сообщают «РИА-Новости».
Такой вывод сделали эксперты Общественной палаты после проведения социального исследования.
31% россиян высказались за доход в 40-50 тысяч рублей, 20% — 30-40 тысяч рублей, 10% — 21-30 тысяч рублей.
Исследование показало, что людям приходится сталкиваться с неравенством и несправедливостью из-за различия в доходах. Этот вариант выбрали 60% опрошенных. За получение доступа к качественной медицине проголосовали 49% человек, 38% — за территориальное неравенство.
При этом, с неравенством в доступе к культурным благам сталкивается 8% опрошенных, а к благоприятной экономической среде — 11%.
13% респондентов пожаловались на то, что не могут обеспечить безопасность для себя и близких.
97% участников опроса надеются, что неравенство в обществе будет снижено дополнительными усилиями государства, а 91% считает, что этому поможет снижение «демонстративного поведения». 80% респондентов проголосовали за социальную ответственность бизнеса и 71% высказался за роль некоммерческих организаций и активистов.
Результаты проведенного исследования показали, что большинство россиян испытывают ощущение социальной несправедливости. Только 1% опрошенных с этим не сталкивался.
Также 90% участников согласны с тем, что государство должно устранить большую разницу в доходах людей, при этом, больше половины людей не согласны с тем, что этот фактор благоприятно влияет на развитие страны.
Спорным стал вопрос о том, справедливо ли, что у людей с большими доходами дети получают образование лучше. 40% выступили против этого, а согласились — 26%. Остальные участники засомневались в правильности данного утверждения.
Исследование проводилось экспертами в электронном формате и на условиях анонимности. С 19 ноября по 6 декабря 2019 года в нем приняли участие 674 человека. Количество мужчин и женщин оказалось равным.