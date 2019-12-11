Екатеринбурженка осудила 30 тысяч рублей за свое фото для рекламы надгробий
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина, чей снимок был использован для рекламы фото на надгробия, осудила у фотосалона 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Е1.
Соответственное решение вынес Кировский районный суд. Изначально девушка хотела получить за незаконное использование своей фотографии 200 тысяч рублей. По словам адвоката Екатерины, у представителя салона почти не было доводов, которые доказывали бы его правоту.
Они пытались убедить суд в том, что не делали эти овалы. Но при этом Екатерина предоставила исходники фотографий, сделанных в фотосалоне, сам железный могильный овал. И у суда сомнений не осталось,рассказал адвокат.
Напомним, снимок в фотосалоне Екатерина делала восемь лет назад для документов при поступлении в вуз. Позже ателье использовало фотографию в качестве выставочного образца для надгробия. Это обнаружила сестра девушки, она забрала овал и показала его Екатерине. Та в свою очередь приняла решение подать на фотосалон в суд.