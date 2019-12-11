Екатеринбурженка осудила 30 тысяч рублей за свое фото для рекламы надгробий

Соответственное решение вынес Кировский районный суд. Изначально девушка хотела получить за незаконное использование своей фотографии 200 тысяч рублей. По словам адвоката Екатерины, у представителя салона почти не было доводов, которые доказывали бы его правоту.

Они пытались убедить суд в том, что не делали эти овалы. Но при этом Екатерина предоставила исходники фотографий, сделанных в фотосалоне, сам железный могильный овал. И у суда сомнений не осталось,рассказал адвокат.