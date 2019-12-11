Экс-полпред Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход
Сегодня, 19:28ОбществоФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший полпред президента России в УрФО Игорь Холманских на заседании Общественной палаты предложил выплачивать россиянам безусловный базовый доход, пишет Ура.ру.
Безусловный базовый доход — это выплаты, которые граждане смогут получать от государства на регулярной основе, независимо от уровня дохода и занятости. По мнению Холманских, инициатива хороша с точки зрения простого человека. Кроме того Холманских заявил, что размер средних зарплат для россиян является фактором раздражения. По статистике за прошлый год средняя зарплата в России составляет 47,5 тысячи рублей. В Москве уровень средней зарплаты установился на 85 тысячах рублей, в то время как в Свердловской области эта цифра составляет менее 40 тысяч рублей. Как сказал Игорь Холманских, граждане столько не зарабатывают, поэтому эти сведения вызывают у населения раздражение.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей