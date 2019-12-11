Команда из Екатеринбурга сняла новогодний фильм о детдомовце, который «нашел» маму

Режиссер короткометражки «Портрет мамы» Иван Соснин рассказал, что сначала команда хотела снять фильм о мальчике Ване, который никогда не видел маму, но потом решила связать фильм с праздниками.

Мы с командой решили, что Новый год — это дети, что-то трогательное, а истории с детьми всегда хорошо воспринимаются в Новый год, говорит Иван Соснин.

По его словам, было решено сделать проект совместно с благотворительным фондом.

Фильм о мальчике, который нашел свою маму Видео Видео: E1.ru

Получился социальный фильм на тяжелую тему, но в то же время со счастливым концом. Думаю, что у героев дальше всё хорошо. объясняет Иван.