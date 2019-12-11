Команда из Екатеринбурга сняла новогодний фильм о детдомовце, который «нашел» маму
Сегодня, 15:09ОбществоФото: E1.RU
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Екатеринбургская команда Red Pepper Film сняла к Новому Году короткометражный фильм о ребенке из детского дома которому воспитательница из садика заменила маму, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Режиссер короткометражки «Портрет мамы» Иван Соснин рассказал, что сначала команда хотела снять фильм о мальчике Ване, который никогда не видел маму, но потом решила связать фильм с праздниками.
Мы с командой решили, что Новый год — это дети, что-то трогательное, а истории с детьми всегда хорошо воспринимаются в Новый год, говорит Иван Соснин.
По его словам, было решено сделать проект совместно с благотворительным фондом.
Фильм о мальчике, который нашел свою мамуВидео
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Видео: E1.ru
Получился социальный фильм на тяжелую тему, но в то же время со счастливым концом. Думаю, что у героев дальше всё хорошо. объясняет Иван.
Клип снимался в Москве и Екатеринбурге в конце декабря. Главными героями стали москвичи. Их специально привозили в уральскую столицу, потому что в Москве не было снега.
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