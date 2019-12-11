Куйвашев обсудил на закрытом совещании в Нижнем Тагиле безопасность в зимние каникулы

На совещании обсуждались меры по предотвращению террористических угроз во время новогодних праздников, защищенность транспорта и топливноэнергетических объектов. Также губернатор заслушал результаты деятельности по текущей теме от местных органов самоуправления.

Наша задача – сделать все, чтобы пребывание людей в общественных местах было безопасным и комфортным. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Групповые автобусные перевозки детей на новогодни еелки, экскурсии и другие мероприятия должны осуществляться пр иобязательном сопровождении сотрудников ГИБДД, с соблюдением всех требований безопасности,подчеркнул Евгений Куйвашев, открывая заседание комиссии.

В своем докладе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что в городе реализуется комплексный план по антитеррористическим мерам. В рамках его в 112 образовательных учреждениях установлены 672 видеокамеры, в четырех смонтирована система охранной сигнализации, еще в 54 появились системы контроля и управления доступом, а в 24 образовательных учреждениях были установлены новые ограждения.

Напомним, сегодня в рамках визита в Нижний Тагил Евгений Куйвашев также побывал православной гимназии, где осмотрел новый спортивный зал.

«Я очень рад»: Куйвашев посетил спортзал тагильской православной гимназии

Также губернатор посетил недавно открывшуюся школу №100, где ему продемонстрировали мультфильмы школьников в местной телестудии, показали кабинеты, издательский центр, актовый и спортивный залы.