На заводе «Тагильское пиво» Ростехнадзор выявил нарушения промышленной безопасности
Ростехнадзор провёл проверку на заводе «Тагильское пиво», где выявил нарушения. Они связаны с промышленной безопасностью, аттестацией сотрудников и данными об объектах предприятия.
В ходе проверки выяснилось, что на предприятии не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности в корпусе, где обеспечивается холодоснабжение, хранится и перерабатывается сырьё и производится пиво. Нарушение связано с отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания. Кроме того, для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не в полном объеме указана информация об «Аммиачно-холодильной установке».
На заводе не проведена подготовка и аттестация инженерно-технического персонала в области промышленной безопасности, в частности, руководителей и специалистов. Также не проделана экспертиза наружного и внутреннего газоотводов и газомазутной горелки. В случае повреждения оборудования под давлением не определён порядок действий. Не в полной мере проводятся мероприятия, направленные на безопасность, а именно: мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газопотребления.
На момент публикации материала редакции TagilCity.ru в отделе маркетинга завода «Тагильское пиво» комментарий касательно проверки не предоставили.