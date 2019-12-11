На заводе «Тагильское пиво» Ростехнадзор выявил нарушения промышленной безопасности

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности в корпусе, где обеспечивается холодоснабжение, хранится и перерабатывается сырьё и производится пиво. Нарушение связано с отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания. Кроме того, для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов не в полном объеме указана информация об «Аммиачно-холодильной установке».

На заводе не проведена подготовка и аттестация инженерно-технического персонала в области промышленной безопасности, в частности, руководителей и специалистов. Также не проделана экспертиза наружного и внутреннего газоотводов и газомазутной горелки. В случае повреждения оборудования под давлением не определён порядок действий. Не в полной мере проводятся мероприятия, направленные на безопасность, а именно: мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газопотребления.