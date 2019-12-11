«Новые известия» составили рейтинг по качеству медицины по итогам 2019 года

Щедрые и скупые регионы Обычно в пределах одного федерального округа расходы бюджетов на обеспечение медицины в расчете на одного человека не отличаются. Исключением является Уральский федеральный округ, где расположен богатый Ямало-Ненецкий округ и бедная Курганская область. Москва держится в десятке лидеров, а Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа оказались самыми однородными. Однако при рассмотрении их всех в сравнении с другими регионами становится заметно, что расходы на здравоохранение отличаются.

Щедрые регионы Фото: "Новые Известия"

В десятку лидеров вошли богатые природными ресурсами регионы, с небольшим населением и трудноступные регионы. Также в лидерах оказалась Москва и Санкт-Петербург. Стоит отметить и Красноярский край, который стал первым среди прочих.

По мнению экспертов, деньги не являются гарантией хорошей медицины.

Правозащитник, кандидат исторических наук Ирина Канторович утверждает, что столичная медицина не отличается от других регионов.

Просто она падает с большей высоты, поэтому у неё больше возможностей скрывать проблемы. Например, к гастроэнтерологу в Москве можно попасть только в одном месте, в институте гастроэнтерологии. В остальных местах эта профессия уничтожена как класс. От этого идёт нарушение диет пациентов. Раньше, например, в больницах было 5-7 диетических столов под разные случаи, сейчас же есть только один. Создана лишь видимость того, что всё есть, говорит она.

Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Петрович говорит, что хороший уровень развития региона позволяет закупить оборудование и обеспечить врачей хорошей оплатой. Но это не значит, что остальные мероприятия будут проведены как надо.

Например, тот же ХМАО не блещет результатами. А вот бедный Белгород существенно лучше организует свою работу, утверждает она.

Советник директора НИИ Минфина Николай Авксентьев рассказал, что кроме собственных высоких доходов на медицину влияют другие факторы.

Например, в нефтедобывающих и экспортоориенированных организациях хорошо развита ведомственная медицина. К тому же при бОльших зарплатах больше средств получают фонды ОМС из федерального фонда. И это, в первую очередь, северные регионы с северными надбавками, говорит советник.

Скупые регионы Фото: "Новые Известия"

В сравнении с щедрыми регионами скупые тратят на медицину в 11,6 раз меньше. Если сравнить Сахалинскую область и Забайкальский край, то получает разница в 24 раза.

Наиболее бедные регионы разбросаны по стране. Не слишком отличается Приволжский федеральный округ, так как из него сразу три региона вошли в десятку худших. При этом, регионы располагаются удачно, так как через них проходят самые крупные транспортные пути, есть промышленные предприятия, а также недалеко располагается столица. То есть, имеются все условия для получения хорошего дохода и развития на него медицины.

Дефицит врачей В конце года многие госслужащие стали говорить о проблеме дефицита врачей. То есть, сначала медиков сокращали, утверждая, что требуются только высококвалифицированные специалисты с современным оборудованием, но теперь стало понятно, что делать этого не стоило.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что с 2017 года дефицит врачей сокращен на десять тысяч человек, а среднего персонала — на 12 тысяч.

То, что дефицит сократился — это хорошо, но это не значит, что врачей стало на десять тысяч больше. По официальным данным за 2018 год количество врачей увеличилось только на 404 человека. Получается, что дефицит был сокращен за счет уменьшения вакансий. Получается, что нехватка продолжается.

Обеспеченность кадрами Фото: "Новые Известия"

То, что Чукотка в лидерах неудивительно, потому что там проживает менее 50 тысяч человек и практически нет транспортных путей. Поэтому каждому региону приходится иметь своих врачей любых профилей. Стоит выделить Санкт-Петербург, который оказался на втором месте и Северную Осетию, Тыву и Мордовию, которые оказались в топе лучших, несмотря на бедность.

При этом, эксперты не советуют смотреть на количество.

Николай Авксентьев говорит, что раньше в Москве специалисты были в каждой поликлинике и проблем с доступом к ним не было. При этом, квалификация специалистов не всегда была хорошего уровня, в основном потому что приходилось заниматься простыми случаями. Проведенная реформа была направлена не на более простой доступ к специалистам, а улучшение качества медицины. То есть, человек может попасть к врачу не сразу, но зато ему будет оказана профессиональная помощь.

Лариса Попович утверждает, что узких специалистов в стране не так много и их «вымывают» из системы здравоохранения.

При этом, есть регионы, где и без реформы врачей мало, а ее применение может создать угрозу здоровью населения.

Необеспеченные кадрами регионы Фото: "Новые Известия"

По Курганской области видно, что она одна из самых бедных и с кадрами тут все не очень хорошо. Такое положение исправить сложно.

Однако не всегда низкая обеспеченность кадров является показателем бедности. В числе худших присутствует Чечня, которая получает достаточно финансирование, а также Свердловская и Калужская области, где хорошо развита промышленность.

О зарплатах врачей Зарплаты врачей сравнивались по официальным данным Росстата.

Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ, рассказала, что на данный момент майские указы практически выполнены, отсутствует невыполнение по учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу.

Регионы с высокой зарплатой врачей Фото: "Новые Известия"

Неожиданно Курганская область оказалась на первом месте. Это значит, что там майские указы выполняются.

Регионы с низкой зарплатой врачей Фото: "Новые Известия"

При этом Москва оказалась в числе худших по выполнению майских указов. Средняя зарплата здесь составляет 90 359,48 рублей, а средняя зарплата врачей — 142 447 рублей. При этом Сергей Собянин, когда публично говорит о зарплатах врачей, рассказывает только о прошлых периодах, но про майские указы ни слова.

Эксперты видят проблемы в законодательстве Москвы, которое дозволяет самоуправство врачей, а также в расстановке приоритетов области.

Ирина Канторович уверена, что в Москве все делается для экономии и на законных основаниях. Сэкономленные средства на ЖКХ, материальных затратах и так далее, могут направить на стимулирующие выплаты.

По закону руководители могут творить, что угодно: можно платить огромные премии приближённым, экономя на зарплатах рядовых сотрудников. А премии регулируются только моралью руководителя, говорит она.

Подводим итог Одним из главных критериев результата работы властей можно назвать смертность населения.

В рамках одного федерального округа значительная разница не заметна, но если сравнивать в целом по стране, то уровень будет сильно отличаться.

Регионы с низкой смертностью Фото: "Новые Известия"

Кавказ оказался в лидерах, но только здесь надо учесть и другие факторы. К примеру, в этом регионе высокая рождаемость и на его территории проживает много молодежи. А на Ямале люди предпочитают только работать, а достигнув пенсионного возраста, уезжать в другие места. Примечательнее всех в лидерах выглядит Тыва, где регион не слишком привлекателен для молодежи и зарплаты медиков невысоки. При этом, смертность там невысокая.

В северокавказских республиках исторически низкий уровень смертности. Это национальные особенности, которые приводят к высокой продолжительности жизни и низкой смертности. Например, потребление алкоголя там существенно ниже, чем в других регионах, говорит советник директора НИИ Минфина Николай Авксентьев.

Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики утверждает, что Москва перенаселена и есть проблемы с плотностью обслуживания. Более того, есть реформа, которая снижает издержки и не улучшает качество.

Как итог — полный провал, так как оптимизацией занимаются не врачи, а гражданские служащие. Поэтому Москва, в итоге, гораздо хуже организована, чем менее населенные, но тоже богатые города, говорит он.

Регионы с высокой сметностью Фото: "Новые Известия"

В Приморском крае уровень смертности в два раза выше, чем в Москве, которая не попала в список лидеров. И к данному региону вопросов много, потому что молодежь оттуда не уезжает, как из других.

По мнению Ларисы Попович, высокая смертность в Приморском крае наблюдается потому, что там есть факторы риска — люди много пьют, часто случаются смерти от внешних причин (травмы, самоубийства).

В ДВФО очень большие расстояния и опасные промысловые занятия населения, суровый климат, отсутствие медицины шаговой доступности: всё это факторы ослабленного здоровья и невозможности его вовремя поправить. Онкология и отсутствие возможности ее ранней диагностики, например. На Кавказе напротив — хороший климат, медицина более доступна, так как территории проживания более компактны. Ну и статистка, да, есть такое, что на Кавказе есть трудности с учетом, особенно в горных деревнях, говорит Илья Попович.

Лучшие регионы по качеству медицины Фото: "Новые Известия"

В конечном итоге, лидером по общим показателям стал Ненецкий АО, который не получил штрафных баллов, а Забайкальский край оказался в аутсайдерах.

Худшие регионы по качеству медицины Фото: "Новые Известия"