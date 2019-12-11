С начала года уральские таможенники оформили более четырех тысяч тонн детских игрушек
Сегодня, 10:13ОбществоФото: Уральское таможенное управление
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Урал с начала года из-за границы прибыли четыре тысячи тонн игрушек общей стоимостью более 18 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Среди игрушек — головоломки, куклы, железные дороги, мягкие игрушки, конструкторы, игрушечный музыкальные инструменты. Больше всего игрушек привозят из Китая — три тысячи тонн. Среди лидеров также Казахстан, Испания, Колумбия, Турция.
Как поясняют на уральской таможне, как правило игрушки, которые будут дарить детям на Новый год, приходят в Россию еще летом. Так как они должны иметь сертификаты соответствия и проходят тщательную проверку.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей