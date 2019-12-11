С начала года уральские таможенники оформили более четырех тысяч тонн детских игрушек

Среди игрушек — головоломки, куклы, железные дороги, мягкие игрушки, конструкторы, игрушечный музыкальные инструменты. Больше всего игрушек привозят из Китая — три тысячи тонн. Среди лидеров также Казахстан, Испания, Колумбия, Турция.

Как поясняют на уральской таможне, как правило игрушки, которые будут дарить детям на Новый год, приходят в Россию еще летом. Так как они должны иметь сертификаты соответствия и проходят тщательную проверку.