Студенты свердловского медколледжа направлены на работу в Нижний Тагил

Практиканты прошли обучение по нескольким направлениям: сестринское, лечебное дело (самое большое число участников стажировки), лабораторная диагностика, реаниматология.

Они работали также, как и обычные медики — ежедневно приходили на линейки, проводили обходы, учились правильно ухаживать за пациентами, участвовали в подготовке больных к операциям и диагностическим исследованиям, а также под контролем опытных сотрудников выполняли перевязки послеоперационным больным.

Кроме того студенты учились вести документацию в медицинской информационной системе.

Теперь они могут работать как в диспансерах, так и поликлиниках, в том числе, помогать выявлять онкопатологии на ранних стадиях.

Такие стажировки проводятся в рамках областного проекта, направленного на обеспечение больниц квалифицированными кадрами. Он является частью национального проекта «Здравоохранение».