Студенты свердловского медколледжа направлены на работу в Нижний Тагил
Более 80 студентов свердловского медицинского колледжа прошли стажировку в онкодиспансере и получили направления на работу в больницы Нижнего Тагила и области, сообщает «Тагильский рабочий».
Практиканты прошли обучение по нескольким направлениям: сестринское, лечебное дело (самое большое число участников стажировки), лабораторная диагностика, реаниматология.
Они работали также, как и обычные медики — ежедневно приходили на линейки, проводили обходы, учились правильно ухаживать за пациентами, участвовали в подготовке больных к операциям и диагностическим исследованиям, а также под контролем опытных сотрудников выполняли перевязки послеоперационным больным.
Кроме того студенты учились вести документацию в медицинской информационной системе.
Теперь они могут работать как в диспансерах, так и поликлиниках, в том числе, помогать выявлять онкопатологии на ранних стадиях.
Такие стажировки проводятся в рамках областного проекта, направленного на обеспечение больниц квалифицированными кадрами. Он является частью национального проекта «Здравоохранение».
Кроме того, по данным департамента информационной политики региона, продолжается реализация мер по целевому набору студентов. В этом году за счет областного бюджета в медицинском колледже обучается 11785 человек. В 2020 году количество планируется увеличить в два раза.