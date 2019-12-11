Депутаты думы Екатеринбурга не захотели отказываться от 12 млн рублей на свой пиар

Во время рассмотрения расходов на СМИ и культуру в бюджете на 2020 год депутаты решили, что сумма в 11 млн 857 тысяч рублей пойдет на

Депутаты Вихарев, Сомиков, Киселев выступили против траты этой суммы на пиар. Они выдвинули предложение перенаправить эти деньги. Однако во время голосования лишь пять депутатов из 11 проголосовали «за» перенаправление денег. Через несколько часов благодаря записи видеонаблюдения выяснилось, что во время голосования не учли еще один голос. Таким образом, проголосовавших за отказ от пиара оказалось не пять, а шесть. Более 12 млн рублей направят на нужны сферы образования.