Житель Екатеринбурга не смог улететь к новой жене в Тайланд из-за долга по алиментам

В отношении мужчины действовало решение Чкаловского районного суда об уплате алиментов на дочь, пока ей не исполнится 18 лет. До 14 лет мужчина платил исправно, но потом стал пропускать платежи. Таким образом, к совершеннолетию накопился долг в пол миллиона.

Мужчина решил, что у него нет долгов и решил переехать жить в Таиланд к своей новой женщине, с которой он познакомился в интернете.

Однако мужчину не выпустили за границу. Приставы наложили запрет на выезд за пределы страны.