На Урале показали фильм «Мертвая река» об экологической катастрофе

Он посвящен загрязнению рек на севере Свердловской области, спровоцированному деятельностью Ново-Шемурского месторождения медных руд УГМК.

На просмотр киноленты пришло порядка 100 человек, а том числе директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина, которая уже много лет указывает на эту проблему.

В фильме показаны кадры с загрязненными кислотными стоками из месторождений реки, а также вымершие леса вокруг. Также приведены комментарии местных жителей, которые высказывают недовольство гибелью природы.

Пока этих карьеров не было, такой воды тоже не было. Раньше я всегда здесь хариуса ловил, и воду можно было пить прямо из реки. Теперь уже не пью, говорит в кадре житель Ивделя Николай Калашников.

Кроме того, в фильме приведены результаты лабораторных исследований, к примеру, что в реке Ольховке содержание меди превышено в 88 раз.

Приводятся в фильме и заявления ученых, а также представителей контролирующих органов.

Влияние деятельности предприятия, безусловно, есть. Если «Святогор» будет продолжать сбрасывать [отходы] в том же объеме, то органу местного самоуправления надо определиться: или деятельность предприятия, или строить новый источник водоснабжения, рассказывает представитель ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области Александр Власов.

После завершения показа фильма Анна Квашнина отвечала на вопросы. По ее словам, проблема растет с 2015 года и «дальше будет еще хуже». Кроме того, она отметила, что ничего против завода и добычи меди не имеет, но делать это надо в соответствии с правилами.

Может быть, надо поменьше экономить. Ледовых дворцов поменьше, может, надо строить или церквей меньше, хотя бы на одну в год, добавила Квашнина.