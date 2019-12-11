В Иркутске центр новорожденных получил оборудование для лапароскопии

Благодаря оборудованию, купленному ИНК, Иркутск стал первым городом в Российской Федерации, где реально проводить малоинвазивные операции у новорожденных и младенцев в видеоформате 4К. Всего в мире имеется порядка 10 подобных комплексов, информирует Irkutskoil.ru.

В 2017 году ИНК уже приобрел для ИМДКБ медицинское оборудование. Современные приборы для лапароскопических операций стали дополнением к покупке двухлетней давности. Ранее компания приобрела первую в РФ цифровую операционную OR1 NEO. Цена комплекса равна 42 миллионам рублей. Сейчас весь эндовидеохирургический комплекс 4К Ultra HD может создавать изображение оперируемого участка высокого качества, превосходящего возможности базового оборудования более чем в четыре раза.

Диаметр сосудов у новорожденных не превышает семи-восьми миллиметров. А мелкие сосуды у них меньше данного показателя в несколько раз. Используя новый комплекс, во время хирургических операций послойное соединение тканей сосудов реально выполнить почти без разрезов.

Во вторник, 10 декабря, с помощью подаренных ИНК приборов врачи провели первую операцию. Речь идет об эндоскопической резекции почки. Родившемуся 15 дней назад пациенту был поставлен диагноз удвоение почки. Проведенная хирургами малоинвазивная операция прошла успешно.

Если бы не новейшее оборудование, то мальчику нужно было бы делать полостную операцию, подразумевающую нанесение больших разрезов и кровопотерю. Сама операция длилась бы не менее трех часов. Оборудование от ИНК и профессионализм иркутских медиков позволили сделать так, что пациент не потерял ни одного миллилитра крови. На теле ребенка не останется шрамов. Мальчика выпишут уже в ближайшее время.

Заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей ИМДКБ, профессор Юрий Козлов рассказал, что на данный момент развитие медицины определяют как профессионализм хирурга, так и современные технические средства.

Благодаря комплексу OR1 с 2017 года было проведено порядка 2000 операций. Кроме главного потока пациентов из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, иркутские хирурги оказывают помощь и жителям прочих субъектов РФ. Также врачи из Иркутска успели провести по видеосвязи примерно 10 мастер-классов.