В Нижнем Тагиле более 500 человек посетили просветительский форум о Великой Победе
В этом году в Епархиальных Знаменских образовательных чтениях приняли участие более 500 представителей ветеранских объединений, городского родительского комитета, органов правопорядка, преподаватели школ, воспитатели детских садов, а также гости из 14 муниципальных образований, входящих в Нижнетагильскую епархию. Об эт
Епархиальные образовательные чтения проходят в Нижнем Тагиле в шестой раз. Они проводятся в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. В этом году форум был посвящен Великой Победе.
Замглавы города по соцполитике Валерий Суров отметил, что спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны осталось очень мало свидетелей исторической правды, и все больше появляется желающих стереть вклад советского народа в Победу.
Крайне важно, чтобы в условиях информационного противостояния сохранялись те базовые ценности, которые всегда объединяли российское общество, сказал он.
Начальник отдела патриотических проектов и программ министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ольга Деникаева, также подчеркнула, что необходимо обязательно говорить с детьми о наследии Победы. Она назвала форум серьезной площадкой для педагогов.