В Нижнем Тагиле более 500 человек посетили просветительский форум о Великой Победе

Епархиальные образовательные чтения проходят в Нижнем Тагиле в шестой раз. Они проводятся в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. В этом году форум был посвящен Великой Победе.

Замглавы города по соцполитике Валерий Суров отметил, что спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны осталось очень мало свидетелей исторической правды, и все больше появляется желающих стереть вклад советского народа в Победу.

Крайне важно, чтобы в условиях информационного противостояния сохранялись те базовые ценности, которые всегда объединяли российское общество, сказал он.